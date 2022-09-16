國立中興大學在南投設分校，將中興立體停車場改建為綜合大樓；縣議員張嘉哲等人表示，歡迎興大到南投設分校，但質疑停車場變教室，是否合法？縣府建設處長李正偉表示，將行文中興大學要求補照。

中興大學在南投設分校，由循環經濟研究學院的碩、博士生，先進駐位於中興新村光明路、衛生福利部中部辦公室改建的校區，蔡英文總統並於日前主持揭牌儀式；而在台灣省政府圓環附近的中興立體停車場，則改建為綜合大樓。

張嘉哲在縣議會定期大會中指出，中興大學在南投市中興新村設分校，大家都很歡迎，但是，立體停車場改建為綜合大樓，恐怕影響師生和當地居民的安全。

議長何勝豐也認為，立體停車場怎麼能改建為教室、研究室？政府不能帶頭違法，否則如何處理其他違建案件，如果發生意外，恐怕縣府又會被監察院糾正。

李正偉表示，中興立體停車場的1、2樓，仍然是供停車使用，3、4樓則是多目標使用；不過，中興大學未申請變更使用執照和多目標使用執照，的確有瑕疵，因此，將行文中興大學，要求依法補辦變更程序。

中興立體停車場並非完全供停車使用，過去，南投縣警局刑警大隊及其他公務機關，都曾陸續借用當辦公室。

興大南投分校校區，以中興新村的南核心為主，9月已進駐2學院、2研究中心，220名教職員生，包括循環經濟研究學院、創新產業暨國際學院、產學研鏈結中心、環境教育暨環境永續科技研發中心，成為中興再造大學城首部曲。