龍泉窯飛青瓷花生，釉色、造型與器表上的鐵斑紋皆屬上乘。（國立故宮博物院提供）

飲茶、調香不只是現代人的雅趣，早在2000多年前的宋朝人便很講究生活的「儀式感」。以插花、焚香、掛畫、喝茶四閑情為題，國立故宮博物院即日起推出《閑情四事》特展，其中大阪市立東洋陶磁美術館藏國寶更是首次出國借展，民眾在台灣即能欣賞到日本國寶。

故宮院長吳密察表示，每年10月院慶均會推出大展，《閑情四事》為今年重頭戲首波，希望在疫情封鎖下「悶」了兩年多後能讓大家心情獲得紓解，也把12世紀先人們講究生活中閑情逸志的優雅展現給當代台灣，「台灣已是富足時代，不能只有聲光，也希望藉著古人的格調生活得到啟發和滋養。」

大阪市立東洋美術館學藝課長代理小林仁介紹此次來台的館藏國寶〈南宋 建窯 油滴天目茶碗〉指出，此件瓷器曾為關白豐臣秀次舊藏，而後經西本願寺、京都三井家與若狹酒井家收藏，茶碗表面油滴狀的小斑紋和藍色為主的彩虹光彩為主要特色，釉面佈滿金色、銀色、深藍色的閃耀斑點，就像是璀璨宇宙裡耀眼奪目的銀河星辰。小林仁也指出，「日本訂為國寶的瓷器並不多」此次便有2件國寶級瓷器來台。

與之同場競艷的是故宮典藏〈南宋 吉州窯 黑釉葉紋碗〉，故宮器物處助理研究員王亮鈞介紹指出，這件葉紋碗是將天然桑葉沾染黃釉後，貼在塗好黑釉的碗裡，葉子被高溫燒去，碗內就印下黃褐色殘葉，展現內斂禪意的空靈美學。他也指出宋人愛用黑釉碗，源於當時追求茶湯表面要能點出白色泡沫，「就像今天在咖啡上的拉花！」而以桑葉為紋，則可見南宋詩人陳與義曾言：「桑葉能通禪」。

另一件來台展出的日本國寶〈元 龍泉窯 飛青瓷花生〉，據考可能是元代經貿易流入日本，日本將花器稱為「花生」，這件有有鐵斑紋飾的龍泉窯青瓷在日本稱為「飛青瓷」，曾為江戶時代大坂富商鴻池家收藏。器表上總計有23個褐斑，釉色、造型與鐵斑紋飾的位置皆屬上乘。