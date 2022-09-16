園區內超大彈珠台成為打卡熱門景點。（台南文化局提供／李俊淇台南傳真）

隆田chacha文化資產教育園區也開放鄰近學校申請水科學教育體驗活動。（台南文化局提供／李俊淇台南傳真）

台南市官田區的「隆田chacha文化資產教育園區」在今年1月開幕，至今已有近8萬人次入園參觀，策展團隊以日本畫家伊東哲《嘉南大圳工事畫》為創作元素的「BIG CHANNEL－嘉南大圳地景劇場」做為常設展，曾因此登上日媒頭條，近日劇場更獲得金點設計獎「整合設計類」標章，同時也入圍「TID臺灣室內設計大獎」，新穎的互動科技策展手法深獲肯定。

文化局長葉澤山表示，「Big Channel嘉南大圳地景劇場」打造嘉南平原舞臺的理念，以日治時期建造的嘉南大圳為主題，從農業、科學、工程、藝術等領域，將隆田園區「南倉」、「北倉」舊建築轉化為互動教育場域，透過多媒體互動裝置包括嘉南大圳沉浸式劇場、水路柏青哥等遊戲手法，引領民眾認識多面向的嘉南大圳。

隆田ChaCha園區主任侯昭蓉表示，策展團隊「朗敘Brightext」耗時超過2年時間，從初期調研階段，邀集專家學者討論烏山頭水庫及嘉南大圳的各種面向，包括水庫及嘉南大圳建造過程、水利工程構造、大圳生態、嘉南大圳工事圖畫作背景等，經策展團隊轉譯知識內容，以全台獨步的創新策展手法演繹。

侯接著表示，為了將得獎策展向下教育推廣，園區也開放鄰近學校申請水科學教育體驗活動，不僅有導覽人員親自向小朋友解說水庫水圳歷史，還利用水的虹吸原理設計教學課程，由學生分組完成任務，完成者還可獲得一組成品帶回家，寓教於樂的策展方式也讓學生留下深刻印象。