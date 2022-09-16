詮欣(6205)前8月合併營收為12.26億元，年增15.74%，儘管受到終端客戶不確定因素影響，詮欣預估，第4季營收與第3季相近，但公司持續優化產線及產品組合，第3季及第4季毛利率及獲利可望維持成長趨勢，在外資連3天買超下，詮欣今天股價逆勢收高。

電子產業下半年旺季不旺，且大陸限電及疫情封控，詮欣8月合併營收為1.35億元，年減1.04%，累計前8月合併營收為12.26億元，年增15.74%。

儘管詮欣7月及8月合併營收為2.79億元，略低於市場預期，但公司自2022年開始進行產線、產品、產值全面調整，拉升毛利率及獲利能力，成果已開始反應，第2季合併毛利率攀升至35.17%，季增2.56個百分點，營業淨利率17.52%，季增1.84個百分點，單季稅後盈餘為7928萬元，季增9.75%，單季每股盈餘為1元；累計上半年營業毛利為3.2億元，年增49.94%，合併毛利率為33.87%，年增5.73個百分點，營業淨利為1.57億元，年增1.28倍，營業淨利率為16.59%，季增7.53%，稅後盈餘為1.51億元，年增1.85倍，每股盈餘為1.91元。

詮欣表示，雖然第4季營收與第3季相近，但公司持續提升獲利能力，第3季及第4季毛利率及獲利可望維持成長趨勢，今年營運展望不變。