本土疫情升溫，有醫生表示，台灣社區BA.5的病例有增加趨勢，呼籲民眾快去打疫苗。不過日前卻有曾確診的醫護人員逆風發文，直說目前至少有1/4台人確診，拒絕再打第四劑疫苗，「我受夠了，二度確診就二度確診，到底是在怕X小」，更納悶「要一人十劑才甘心嗎？」

原PO在《PTT八卦板》發文表示，據中央流行疫情指揮中心統計，截至15日為止國內累計584萬9,748例確診，經過他估算，全台每四人就有一人曾確診，其中還不包含未通報的黑數，「如果沒有認識的朋友確診，那真的是沒有朋友了吧？」

原PO透露，自己已打過三劑疫苗，也已經確診過新冠肺炎，本身是40歲的醫護人員，絕對有資格去打第四劑疫苗，「但我絕對不會去打第四劑！我受夠了！我不會再打任何新冠疫苗了，二度確診就二度確診，確診也是感冒一場而已，到底是在怕X小？」

講到激動處原PO忍不住嘲諷，鄉民是不是都沒有朋友，每一個人都好像很害怕確診，還嚷嚷著要打第四劑疫苗，甚至要打BA.5疫苗，「到底你們是要打幾劑才夠？一人十劑才甘心？」

貼文一出，引起網友熱議，「說要負責的那個跑去選舉了啦」、「有些人是重複確診吧，實際沒有到25%啦」、「一堆人都確診了，繼續封還有意義嗎」、「認識的親戚在市場賣魚，發燒也要去賣啊」、「我之前有流一個禮拜的鼻涕，也沒篩檢」、「公司就將近一半確診過了」。

不過也有人質疑，「確診了不起3個月無敵，又不是終生免疫」，原PO則回應，「感冒本來就不會終身免疫啊，你們以前一年感冒一次，有覺得怎樣嗎？」