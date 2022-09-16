臺北市立國樂團精心策畫的「弓舞弦歌」音樂會，將在9月25日（日）下午2時30分於臺北市中山堂中正廳舉行，邀請榮譽指揮瞿春泉擔綱指揮，小提琴家薛志璋與胡琴演奏家霍世潔擔任獨奏家，分別詮釋陳鋼、何占豪《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲與周成龍作曲的《科拉沁草原的傳說》中胡協奏曲，名家配名曲，勢必迸發精采音樂火花。

「弓舞弦歌」音樂會邀請臺灣知名小提琴家薛志璋合作，帶來百聽不厭的名曲《梁祝》。(圖／臺北市立國樂團提供)

小提琴家薛志璋 技巧卓越

其中擔任小提琴獨奏的薛志璋是國內知名的小提琴家，過去曾經擔任澳門樂團副首席，國立臺灣交響樂團首席以及胡乃元領軍的Taiwan Connection Festival樂團首席及室內樂音樂家，並擔任高雄市交響樂團首席，現任國立臺北藝術大學音樂系專任助理教授。薛志璋技巧卓越，充滿獨奏家活力，這次與北市國將合作經典名曲《梁祝》小提琴協奏曲，令人期待。

中胡演奏的霍世潔，合作巨星無數成為市場占有率最高的二胡演奏家。(圖／臺北市立國樂團提供)

胡琴演奏家霍世潔 華人世界獨樹一幟

擔任中胡演奏的霍世潔在華人世界享譽盛名，她出生臺灣，考入香港中樂團之後長期旅居香港，擔綱中胡首席樂師，自信亮麗。1989年起開始參與電視電影流行音樂的錄製及各項大型演唱會現場演出，合作巨星無數，成為市場占有率最高的二胡演奏家，以獨特的霍式二胡演繹，成功將二胡融入流行音樂，卻又不失傳統質感，在國樂世界獨樹一幟。

音樂會曲目包括瞿春泉自己創作的《春風送桃園》，上半場壓軸為由霍世潔擔任獨奏，周成龍創作的中胡協奏曲《科拉沁草原的傳說》，這首曲子是作曲家周成龍80年代的代表作之一，過去包括蕭白鏞、閔惠芬都演出過，這次演出應霍世潔邀約，周成龍再度微調作品，在樂團配器上又作了調整，本場的演出將會是終極版本，值得樂迷進場聆賞。

下半場將演出李濱揚《煙雨楓橋》，壓軸曲則為中西樂迷耳熟能詳，由陳鋼、何占豪創作的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲，本次經典名曲的演繹將由瞿春泉擔任編曲，瞿春泉嫻熟國樂音色，他的改編版也讓這首膾炙人口的《梁祝》充滿韻味。

同樣都是弦樂，西方體系發展的小提琴穿透力強，清亮激越；東方樂器胡琴充滿個性，底蘊深厚，彷彿說盡心中事，這場音樂會以兩種不同的弦樂傳統同台登場，訴說截然不同的人生情感，也將讓樂迷一嘗充滿驚喜的音樂盛宴。

臺北市立國樂團「弓舞弦歌」音樂會將於9月25日（日）下午2時30分在臺北市中山堂中正廳演出。(圖／臺北市立國樂團提供)

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