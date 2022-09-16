後龍鎮東社天母宮16日捐贈一輛全新救護車給苗栗縣消防局，由苗栗縣長徐耀昌代表受贈。（謝明俊攝）

後龍鎮東社天母宮16日捐贈一輛全新救護車給苗栗縣消防局，宮方人員出席捐贈儀式。（謝明俊攝）

後龍鎮新港東社天母宮秉持濟世救難的精神，號召信徒集資新台幣380萬元購置全新救護車1輛，16日由天母宮主委李秋木、宮主劉淼彬代表捐贈給苗栗縣政府，並由縣長徐耀昌及消防局長匡夢麟代表受贈，且回贈感謝狀及紀念品，新的救護車採用有明顯警示功能的巴騰堡格紋，未來將配由後龍消防分隊所使用。

據天母宮主劉淼彬表示，該宮常年參與地方社區公益，推廣慈善關懷照顧地方弱勢，為能持續造福社會大眾，利益眾生，進而創造祥和美麗的社會，特透過林寶珠議員的引薦，將救護車捐贈給後龍消防分隊使用，期能幫助更多需要緊急救護的民眾，也希望能夠號召更多宮廟、企業或民眾共同響應公益。

徐耀昌特別表彰天母宮的善行義舉，協助充實救護車輛裝備器材，提升整體消防戰力，也期許消防局能善用受贈的救護車，服務更多需要緊急救護的縣民，並積極搶救傷病患的生命。

消防局長匡夢麟表示，本次所捐贈的救護車，車內的救護裝備、器材一應俱全，且車身採用紅、黃相間的巴騰堡格紋塗裝搭配黃色反光漆，在日照或一般車燈照射下，能讓其他用路人維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，有效確保救護人員執行緊急救護工作時更加安全。