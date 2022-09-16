近來對於雞蛋的研究增加，其對人體的健康也獲得越來越多驗證，一份研究指出，低碳水化合物的飲食，包括每天吃3顆雞蛋，對於年齡漸長是有幫助的，可降低2型糖尿病和心臟病的風險，甚至有助減重。該研究刊載於營養與新陳代謝期刊中。

腎臟科醫師江守山在其臉書上表示，來自阿拉巴馬大學伯明罕分校的研究人員發現，過去雞蛋給人會增加人體膽固醇的印象，但實際上，雞蛋會改善人體的動脈健康。研究團隊發現，每天吃3個雞蛋可以改善人體的整體膽固醇狀況，並降低心血管疾病的風險，低碳水化合物、高脂肪飲食似乎對老年人特別健康。

江守山表示，研究團隊人員讓34名年齡在60至75歲之間的肥胖者進行為期8的極低碳水化合物飲食或低脂肪飲食。之後發現，採用低碳水化合物飲食的人平均減少了9.7%的身體脂肪，而採用低脂肪飲食的人減少了2%。

該研究顯示，使用低碳水化合物組的人胰島素敏感性得到改善，即空腹胰島素水準下降，這表明他們降低了患糖尿病和心臟病的風險。此外，採用低碳水化合物組者的大腿骨骼肌也顯著增加。

該研究團隊並認為，雞蛋是一種重要的、營養豐富的食物來源，對生長、發育維持肌肉品質至關重要，低碳水化合物飲食可能對65歲及以上的人有特別的好處，因65歲以上者是慢性疾病高風險族群，同時需要保持肌肉品質。