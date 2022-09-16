日本影后長澤雅美演出新片《新．超人力霸王》今在台上映，她飾演的「淺見弘子」，被調派到對付怪獸入侵的「禍威獸特設對策室」擔任分析官，不但與男主角齋藤工有多場對手戲，有「破壞力」十足的演出，片中有一幕更是令觀眾歎為觀止，她透露當初是聽完導演解說後，獨自一人在綠幕前演好演滿，苦笑說：「那幕只有我自己拍，原來1個人拍竟然這麼累！」

長澤雅美進一步表示，接受現場如「腳再抬高點」、「手肘再上去點」、「像是樹木直直的倒下去」等指令，雖然下面有緩衝墊，「但獨自拍攝這種場景真的滿累人的」，該場戲的另一個角度則有西島秀俊、有岡大貴、早見朱莉，首次進入片場，西島秀俊超震驚「是要這樣拍啊」，看到後製完成的影片才知道是這麼一回事，有岡大貴則笑說現場工作人員對臨時演員們的指令是「那邊有怪獸出現，大家快逃啊」，而不是「淺見（長澤雅美）出現了」，對於該幕的真正劇情可說是保密到家。

另外，代理商野獸國也配合電影上映，即日起至10月3日止，在新光三越信義店A11開設超人力霸王期間限定快閃店，由4米高的初代超人力霸王巨像，擺出招牌的斯派修姆光線手勢，瞬間成為熱門拍照打卡景點。即日起也將推出滿額贈活動，只要於快閃店單筆消費滿新台幣599元，就可獲得『新．超人力霸王B5日版海報』乙張，數量有限、贈完為止。