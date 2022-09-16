溪頭風景線的銀杏林，樹葉逐漸由綠轉黃。（廖志晃攝）

杉林溪的銀杏，樹葉開始轉黃。（廖志晃攝）

中秋節過後天氣變涼，山區早晚溫差大，溪頭風景線的銀杏樹葉開始由綠轉黃，吸引遊客上山賞景；銀杏林分布在溪頭自然教育園區、大崙山和杉林溪，其中，溪頭銀杏林已有百年歷史，高大挺拔最壯觀。

銀杏是冰河時期的植物，因此有活化石之稱，且因成長緩慢，經過數十年才會結果實，又名「公孫樹」。

溪頭在日據時代是演習林，當時試種銀杏等樹種保留迄今，因為擁有銀杏林，園區有銀杏步道，台大師生以國產材規畫設計、興建的「銀杏橋」，也成為尋幽攬勝的景點。

銀杏是溫帶植物，主要分布在大陸、日本地區，由於溪頭溼度偏高，其實不太適合銀杏生長。不過，因為銀杏兼具造林樹種與觀賞價值，因此被栽種在氣溫較低的溪頭風景線，成為招來遊客的賣點。

杉林溪森林生態渡假園區海拔1600公尺，園區溪畔種植的銀杏林，在水面上下交映，美不勝收；杉林溪大飯店前，也有3株銀杏樹迎賓，讓遊客就近欣賞銀杏優美的樹型，及隨季節變化的樹葉顏色。

大崙山觀光茶園於1992年開始混合造林，在山巒起伏的茶園間，以銀杏和肖楠為造林樹種，如今銀杏逐漸茁壯，秋冬之際，銀杏樹葉轉為黃色，與青翠的茶園相映成趣，不管是晴天時的藍天白雲，或是陰雨霧靄籠罩、雲海奔騰，各具美感，吸引遊客到訪，流連忘返。由於大崙山已成為觀光景點，南投縣政府在茶園間興建木棧道及觀景平台，便利遊客欣賞大崙山的美景。