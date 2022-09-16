九合一選舉將至，台灣高檢署為防範境外資金介入選舉、犯罪洗錢，指示14個地檢署指揮警調人員自9月5日至15日全面查緝地下通匯及詐欺集團水房，共查獲112案，匯兌或洗錢總額約台幣1兆 3919 億元，約談涉案人449人，聲押獲准25 人，查扣及凍結犯罪所得約台幣5 億5767多萬元。

高檢署表示，地下通匯及詐欺集團水房，是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更是對今年底九 合一地方選舉的巨大威脅，為避免境外不法資金介入選舉，在最高檢察署指示，邀集調查局、刑事局及各地檢署於9 月 1 日召開「選前查緝不法金流專案會議」，9 月 5 日起至15 日間發動執行「選前查緝不法金流」專案。

專案期間，包括台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、南投、彰化、雲林、台南、高雄、橋頭、宜蘭及基隆等地檢署檢察官，各自指揮調查局各處站、 刑事警察局及各縣市警察局執行。

此波查緝行動共偵辦 112 案，涉案人數計 449 人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計 25 人、交保人數84 人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分。

此次行動共查扣及凍結犯罪所得約台幣 5 億 5767 餘萬元， 另查扣價值新臺幣 150 萬元賓士車 1 部，至於土地及建物則登記 查封1 筆，不動產價值約台幣 2650 萬元；總計匯兌或洗錢總額約新台幣1 兆 3919億元，匯兌或洗錢地區則以中國大陸地區及越南為主。

其中，最受矚目的為台北地檢署指揮刑事局、新竹市警局破獲以范姓嫌疑人為首代號「百老匯」之洗錢水房集團，經初步統計自去年 12 月至今年 9 月間總計洗錢金額逾台幣 1 兆元。