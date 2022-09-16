新北市議會今（16）日進行第三屆第8次定期會市政總質詢，民進黨議員李倩萍針對侯友宜日前提出將斥資30億，於原址重建市立圖書館三重分館提出質疑，認為侯在選前開出這麼大張支票，應該將預算及期程說清楚；新北市文化局回應，目前已著手辦理先期規劃作業，未來將依進度分年編列預算來執行。

李倩萍表示，在今年5月第7次定期會時，才針對三重分館屋齡老舊、設備殘破不堪應該要拆除重建議題提出質詢，2個月後侯友宜就到場會勘，並當場承諾新北市將投入30億打造全台灣最頂級圖書館的承諾，讓她非常好奇經費從何而來。

李倩萍舉新北市立圖書館總館為例，該工程預算也才12億，而近年新北市最大公共建設的新北市市立美術館也才21億，三重分館卻一開口就喊出30億，是侯上任以來開出最大張的支票，加上選舉將近，因此認為應該要將所有期程對外界說清楚，而不只是選前的選舉支票而已。

李倩萍更指出，新北市立美術館歷經6次流標才標出去，甚至還傳出要減項招標的爭議，原訂今年7月要開幕的市立美術館主體工程到現在都還沒完工，卻馬上又說要推動更大堆規模的圖書館，難怪會受到質疑。

此外，依過去慣例，地方政府在設置公共圖書館時，中央是不會給予任何補助的，侯友宜一直說財政拮据，但又喊出史上最多的30億預算要建設三重，就應該提出具題的承諾和作為，而不是淪為選前的空口白話而已。

對於李倩萍的質疑，新北市文化局回應，三重分館改建案是市府基於考量區域平衡，於今年年初就開始研議規劃，並在7月市長視察時宣布。未來圖書館比照板橋總館規模，地上層樓地板面積達2萬平方公尺以上，依照目前物價及所規劃之建築量體，評估約需30億元。現階段已著手辦理先期規劃作業，未來將依進度分年編列預算來執行，儘早完成圖書館之籌建。