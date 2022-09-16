嘉義市長黃敏惠偕母親黃鄭梅子、先生蔡宗佑醫師拈香祈福。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與現場的支持者碰拳致意。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，競選團隊今天進駐位於垂楊路的競選總部，黃敏惠偕母親黃鄭梅子、先生蔡宗佑醫師到競選總部，與黨籍議員參選人、競選團隊一燒香祈福，百餘名支持者高喊「凍蒜」，黃敏惠期許自己繼續承擔責任，讓幸福延續。

黃敏惠競選團隊主要成員有顧問團團長江義雄、後援會總會長黃國芳、總幹事蔡明顯、競選總部主任張寬煜。黃敏惠表示，承擔不只是口號，更要讓市民看到規畫，透過「西區大發展、東區大進步」的雙引擎計畫，讓民眾看見未來市政發展的藍圖，力拚嘉義市成為台灣新都心，未來與市民攜手合作，讓幸福延續。

黃敏惠指出，這幾年在大家的努力下，嘉義市營利事業銷售額屢創新高，就是大家一起拚經濟的成果，每一次評比，嘉義市拿到更好成績，我們不斷擦亮自己的招牌，才讓嘉義市能夠不斷被看到、超越自己。

黃敏惠說，這次競選總部主體採用亮黃色，象徵結纍果實的豐收，寓意人民幸福，也代表嘉義市政多元成果及樣樣金牌、第一。

黃敏惠與現場的支持者碰拳致意，4年前黃敏惠競選總部房東林文村的母親林邱銀花也到場相挺，讓黃敏惠備感溫馨又感動，她說，競選團隊進駐、競選總部啟用是非常重要的時刻，更是一個責任的承擔。

爭取連任的國民黨市議員張秀華、陳家平、傅大偉、鄭光宏、張敏琪及黨籍議員參選人、無黨籍議員李忠曆等人一起燒香祈祝競選順利。

黃敏惠競選看板預計掛出30多塊，目前掛出3面，分別在競選總部、垂楊路365號及民生北路與民權路口。