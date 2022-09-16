因應現址重建，現行圖書館將進行搬遷到演藝廳臨時書館。（王志偉攝）

使用近40年的花蓮縣文化局圖書館，歷經選址、爭取經費等過程後，已確定原址新建規模3倍大的嶄新圖書館，工程經費8.4億元，已在招標，預計2026年完工。文化局表示，為方便讀者，將在演藝堂設臨時圖書館，即日起進行遷館作業，明年1月開館。

位於文化局園區內的圖書館建於1983年，館舍、管線老舊，常需封館維修，且現樓地板面積僅4200平方公尺，也不符合「公共圖書館設立及營運標準」縣級圖書館標準。文化局選6個基地規劃，最終宣布原址興建，施工期間圖書館營運不間斷。

花蓮縣政府爭取中央經費，斥資8.4億元，花東基金、教育部補助約9成經費，其餘縣府自籌。工程已經上網公告招標，採統包方式，第一期主體建築，第二期後續擴充計畫，工期約需1200天。新館樓地板1萬3000平方公尺，是現有3倍大，是一處完善嶄新的圖書空間。

文化局圖書資訊科長伊布．達納畢瑪說，圖書館26萬冊館藏必須搬遷，工程浩大，為方便讀者，文化局在圖書館旁的演藝堂設置臨時圖書館，正在裝修，明年1月開館。舊館將於10月1日至12月底啟動搬遷作業。

伊布．達納畢瑪表示，為顧及讀者閱讀權益，9月30日起至11月30日作業期間仍提供借還書服務，可借閱110、111年新書、繪本和期刊，但2樓開架閱覽區、1樓東區資源中心及兒童閱覽室等空間暫時封閉，且提早到晚間6時閉館。12月全面封館。

臨時圖書館空間有限，不足以容納所有館藏，文化局已與鄉鎮分館、學校討論，採主題式、地方特色書展方式，將館藏流通到其他分館提供借閱，或送書進校園及行動圖書館方式提供民眾借閱。

伊布．達納畢瑪表示，民眾還可到13鄉鎮市分館跨館借閱，再到原館取書，或借閱電子書，都很方便。相關資訊都會在官網、圖書館櫃台宣導。