在塔山電廠和金城鎮公所清潔隊、環保局通力合作下，一共清出170公斤保麗龍和竹木類垃圾150公斤，海岸景觀一下清新許多。（塔山電廠提供）

塔山電廠期待淨灘行動的展開，可以提醒鄉親垃圾減量從日常生活做起，降低對大自然的破壞。（塔山電廠提供）

台電塔山發電廠今天金門祕境級景點「將軍泉」一帶舉辦年度淨灘活動，新任廠長楊清煌帶領同仁偕水頭、后豐港社區居民和志工共218人攜手做環保，清出300多公斤海漂垃圾，其中保麗龍約170公斤。（塔山電廠提供）

台電塔山發電廠今天金門祕境級景點「將軍泉」一帶舉辦年度淨灘活動，新任廠長楊清煌帶領同仁偕水頭、后豐港社區居民和志工共218人攜手做環保，清出300多公斤海漂垃圾，還給海岸水噹噹的面貌。

這項由塔山發電廠廠長楊清煌主持的淨灘行動，包括陳玉珍立委辦公室主任林孫全、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成和金門縣環保局、金門國家公園管理處代表，以及水頭社區發展協會總事黃靜柯、志工隊長楊麗娟、後豐港社區發展協會總幹事洪振益及塔山電廠員工共218人一起參加。

在塔山電廠和金城鎮公所清潔隊、環保局通力合作下，一共清出170公斤保麗龍和竹木類垃圾150公斤，海岸景觀一下清新許多。

塔山電廠期待淨灘行動的展開，可以提醒鄉親垃圾減量從日常生活做起，降低對大自然的破壞外，同時也要做到減塑，愛金門、護愛地球就從你我做起，大家一起為後世子孫留下宜居整潔的好環境。