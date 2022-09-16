高雄三民區鼎新路一帶11日飄散刺鼻異味，高市府消防局、環保局立即派員到場戒備，現場偵測出可燃性揮發氣體數值，經過多日追查，高市府環保局發現竟是小港區某工程行不法偷排廢油混合物至水溝，才導致異味產生，環保局將行為人依廢棄物清理法移送偵辦，可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

高市府環保局11日接獲民眾陳情，稱三民區鼎新路水溝飄散異味，便立即派員至現場蒐證並漏夜調閱附近監視系統，經FTIR檢測分析，發現異味成分含高碳數烷類，研判異味來源可能為廢油溶劑類，另於現場採集水樣送驗水中VOCs執行比對分析，並由消防人員大量沖水稀釋異味。

環保局稽查人員沿線巡視鄰近大樓化糞池系統及集水井，並輔以LED地下潛望儀器探查，皆未發現有異常排放管道匯入道路側溝或集水井，經追查，相關人員於鼎新路與鼎金後路41巷口間沿線雨水人孔蓋，發現均有大量油泥淤積，且有相同異味冒出。

經監視器畫面發現，小港區某工程行於9月11日凌晨透過槽車及軟管，擅自將槽體內廢油混合物非法注入道路側溝造成汙染，環保局16日會同警方依廢棄物清理法第9條第2項規定查扣槽車，後續依廢棄物清理法第41條及46條規定移送偵辦，同時持續追查上游廢棄物源頭，不法行為人可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。