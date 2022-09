世界上最具爭議性的鑽石「光之山」被鑲在已故伊麗莎白王太后的王冠上,如今其女伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)的逝世為歷史翻開新的篇章,留下的上億遺產也備受矚目,尤其擁有致命詛咒的王太后冠,相傳任何戴上它的男人都將招致不幸,外媒透露國葬那天可能會由卡蜜拉代為戴上。

綜合《每日星報》(The Daily Star)、《共和國電視台》(Republic World)報導,1937年,已故伊莉莎白王太后(Queen Elizabeth The Queen Mother)與丈夫喬治六世在加冕儀式中配戴的王冠,上頭正鑲著這顆約105克拉的光之石(koh-i-noor),堪稱世界上最大的寶石之一,來自數千年前印度的一個礦山,長年象徵著「征服」意味;根據英國珠寶網站 (Crown Jewels of the United Kingdom)提到,光之石多次轉手至各帝國領袖手中,包括蒙兀兒皇帝、沙阿等,最終於1813年跟著錫克教領袖蘭吉特·辛格(Ranjit Singh)返回印度。

英國殖民印度地影響力逐漸強大,迫使辛格交出光之石,並於1877年重新切割拋光正是歸於時任維多利亞女王(Queen Victoria)。目前這顆寶石尚鑲在已故伊麗莎白二世母親的王后冠,隨著其8日駕崩消息傳出,對於即將繼承的君王會有何厄運,社交平台再次掀起熱議。

由於查爾斯三世(King Charles III)正式被任命為14個英聯邦國家的君主,相傳「擁有這顆寶石的人將獲得全世界,但也將嚐到所有不幸,除了上帝和女人」。暗示王室男性戴上它恐受到詛咒,就像蒙兀兒皇帝沙賈汗最終遭親生兒子軟禁、沙阿被自家軍暗殺,印證400多年來的歷史悲劇。

另一種說法則是,也許卡蜜拉王后會成為皇冠擁護者,然而,多家印度媒體報導則打臉此說法,稱「完全錯誤」,強調「她可能在加冕典禮戴上它,但始終不會成為個人財產,因為它是君主的妻子,非女王」。