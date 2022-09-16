今年國慶日有3天假期，交通部高速公路局依據近年國慶連假交通狀況及特性進行推估，連假期間南向車流尖峰多集中在連假第1、2日上午，建議用路人可在下午出發；北向車流尖峰多集中在第2、3日下午，建議用路人可提早在上午出發。

高公局表示，本次國慶日連假高公局預估較好走的時段如下：

一、西部國道

10月8日、9日，建議往南向民眾利用早上6時前或中午12時後出發。

10月9日、10日，建議南部地區往北向民眾於9時前出發，中部地區往北向民眾於12時前出發。

二、國道5號

10月8日、9日，建議往南向民眾於早上5時前或下午5時後出發；若仍必需在首日上午出發，參考過去往花東民眾均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭民眾於8時過後再出發。

10月9日、10日，建議往北向民眾於9時前出發。

高公局指出，連假期間實施許多管制措施，包括高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施等，匝道封閉措施如下：

10月8日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

10月9日0至12時，封閉國1埔鹽系統；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

10月10日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。