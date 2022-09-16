南投縣長林明溱參加大湳社區新建活動中心啟用，加碼補助冷氣設備。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府多年前規劃大湳農村社區土地重劃區，讓老舊農村蛻變成公共設施完善的魅力別墅區，斥資2400餘萬元興建的活動中心16日剪綵啟用，南投縣長林明溱、立委馬文君等人參與盛會，林明溱當場加碼50萬元增設冷氣設備，直呼：「活動中心裝冷氣，社區長輩才能舒服的共餐、上課。」

大湳社區新建活動中心外觀採平埔族圖騰、閩式立面磚牆設計，2層樓、建坪165坪，融入綠能、注重通風採光及無障礙空間等設計，作為社區照顧關懷據點，嶄新活動中心16日剪綵揭牌，社區關懷據點的長輩表演打擊樂、載歌載舞迎賓。

林明溱偕馬文君、南投縣議員黃世芳、林芳伃、王彩雲、陳宜君、葉仁創等人到場見證這項地方盛事，並參觀新建的活動中心，林明溱發現活動中心沒有空調，當場宣布將再補助約50萬元，增設至少10部冷氣，讓日後到活動中心共餐、上課的長輩，有更舒適的環境。

林明溱指出，大湳農村社區土地重畫發揮效果，讓原本道路老舊、排水零亂的老聚落徹底改頭換面，變成嶄新別墅林立的高級住宅區，這就是縣府用心推動建設讓民眾受惠的最好例證。