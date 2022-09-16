國民黨桃園市長參選人張善政16日提出教育政策，將以科技、國際、科普為主軸，包含創客教育、國際夏令營。並運用自身人脈，加強桃園學子與國外大企業、知名大學學生交流，甚至國際遠距上課，期盼2030年讓桃園脫胎換骨。

張善政表示，桃園是年輕城市，而未來8年是桃園發展關鍵時刻。期盼打造優良環境，讓桃園年輕學子有很好的教育環境，看到嶄新桃園。

他說，科技教育包含數位新創課程普及化、國際科技夏令營，他說，如讓學生練習寫程式，訓練邏輯及培養科技素養。他將以人脈找到國外名校、Google、微軟、臉書的技術人員。市府在寒暑假辦營隊，邀請他們到台灣和學生交流，讓學生有國際視野。

至於國際教育方面，則是推出矽谷落地計畫、接軌國際情境。他說，邀請大企業、名校學生進駐桃園國、高中，用英文上課，讓桃園學子了解國外環境，進而提升國際觀。也可以讓學生們和姊妹校遠距共班上課，彼此認識。

科普教育則是包含普及化科普教育、智慧Fun教育、校園接軌科技應用。他強調，將辦實作營隊，讓學生動腦用科技解決問題。也導入智慧教室、智慧教育推廣成智慧校園的概念。

張善政也和目前人在美國波士頓的前立委、哈佛甘迺迪學院訪問學者許毓仁視訊，雙方進行交流。許毓仁說，桃園得天獨厚，可以發展生技、太空產業，若能吸引矽谷等優秀美國公司到桃園設研發總部，讓更多人才有工作機會。他也說，在美國半年多來觀察，在地緣政治風險下，台灣扮演角色越來越重要，能把桃園打造成國際企業都想來設立據點的城市。