桃園雲豹職業籃球隊強化在地連結，持續深耕校園，16日兩名高雄師範大學畢業的內線長人劉宏柏、高士杰前往桃園市大竹國中擔任「一日教師」，貼身指導籃球隊球員技術，並下場與球員進行對抗，近距離互動讓畢業自高雄師範大學的兩人格外有感，高喊「勾起好多回憶」！

跨聯盟交流賽開戰前夕，桃園雲豹除加緊腳步，投入嚴密訓練外，也撥空回饋基層籃球，八月份剛加盟桃園雲豹的高士杰，首度代表球隊參加校園活動，對現場學生留下深刻印象，他說：「很興奮能來參與雲豹校園活動，今天看到非體育班的一般學生，願意花費時間投入籃球隊，真的很開心，希望有更多人知道運動並非體育班限定，而是所有學生都可以享受運動樂趣」。

劉宏柏則是大學時期曾修習教育學程，擁有學校實習的經驗，他說：「畢竟師範體系畢業，多少都有教學經驗，今天活動有勾起以前上課的回憶，剛開始學生比較內向，隨著越來越多互動，大家逐漸越放越開，快結束時還有學生表演扣籃給我們看！」

兩名球員不但與大竹國中全校師生們熱烈互動，更指導籃球校隊包含投籃動作、進攻腳步等基礎技術，訓練時間雖短卻紮實，讓學生在課堂後收穫滿滿！

桃園雲豹緊扣「豹達桃園」經營理念，在休賽季籌辦「擁豹夢想夏令營」，邀請小朋友感受籃球運動的熱情，並持續透過「校園巡迴列車計畫」前進校園，希望藉由與學生趣味互動，將籃球魅力向下紮根，也進一步提升在地連結！