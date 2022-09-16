桃園市楊梅、平鎮、龍潭與中壢等地昨深夜飄散濃厚異味，讓許多民眾直呼聞到就頭暈想吐，桃市府環保局昨夜稽查後，今再派出5路人馬地毯式追查，在龍潭乳姑山區發現疑惡臭源頭，有民眾大面積燃燒塑膠桶，消防人員滅火後，現場依違反《廢棄物清理法》移送法辦，後續也依違反《公共危險罪》函送法辦。

環保局表示，昨晚10時許陸續接獲平鎮、楊梅等地民眾反映空氣中飄散異味，立即派4組稽查員前往可能源頭區域稽查，並依民眾所聞異味特性，針對可疑工廠進場稽查，另也在重要路口以直讀式儀器量測，總揮發性有機物數值介於0.21~0.45ppm間並不高。

環保局運用空品監測器的數值搭配區域氣象條件，以逆軌跡方式追查出源頭應來自龍潭烏樹林工業區，今早再派出5組人馬地毯式稽查。初步懷疑可能是工廠排放異味，也不排除有不肖人士露天燃燒大面積廢棄物，故再逆軌跡結合大氣汙染擴散模式的汙染物移動機制，推測可能是更上風處的龍潭乳姑山區。

果真今午在乳姑山發現有民眾正在燃燒塑膠桶，依刑事優先原則，現場依違法《廢棄物清理法》移送法辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，將追查是否有共犯，另也請消防人員滅火，後續依違反《公共危險罪》函送法辦。

環保局強調，除目前查獲的大面積露天燃燒外，也不排除有工廠偷排，故針對龍潭烏樹林工業區與上風處，持續追查其他可疑汙染源。