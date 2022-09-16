路上電動自行車「2人3貼」竟夾這物 網嚇壞：等著被罰

有網友日前在路上目擊2名外籍移工共同騎著1輛電動自行車「3貼」，而夾在2人之間的是另一輛電動車，驚悚畫面在網路瘋傳；業者表示1輛電動自行車約重60公斤，與普通成人差不多，這樣的3貼方式需要平衡感很好才行，影片中2名移工都沒有戴安全帽，也讓網友痛批相當危險。

臉書「記者爆料網」日前分享一段影片，馬路上2名外籍移工共同騎乘1輛電動自行車，但2人之間竟然還夾著1輛電動車，疑似是被後座的男子抱著，該電動車打橫放置在2人中間，輪胎分別放置在車身兩側，離譜畫面全被後方車輛拍下，目擊者PO出影片讓網友們傻眼。

據記者爆料網報導，電動自行車業者表示，一般電動自行車含電池車重不會超過六十公斤，和一個成人體動差不多，但要像這樣「三貼」，平衡感要相當不錯，只能說高手在民間；另外，電動機車今年11月將納入管理，除了要掛牌外，騎乘也比照機車要戴安全帽，此類行為到時將會遭以法開單。

其他網友紛紛留言「20年前的大陸的街景，台灣現在終於趕上大陸了」、「是無視台灣的警察」、「太狂了，揮到人相當恐怖」、「只能說移工的想法很特別」。