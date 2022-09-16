客家委員會委託紙風車劇團製作的客家親子劇《雨馬》今（16）日下午到苗栗竹南首演，精華版演出重新編排，加入更多舞者，演出結合超過10公尺高的雨馬大型藝術裝置、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效，近4層樓高的「雨馬」為台灣劇場界最大的行動藝術裝置，來自苗栗縣25間國小的千名學童齊聚，充滿了孩童歡笑，《雨馬》將於9月16日至18日連續3天演出。

今日天氣晴朗豔陽高照， 10公尺高的藍色大型雨馬矗立在演出現場，與湛藍的天空相互輝映。客委會主委楊長鎮表示，「《雨馬》在台北、高雄及台中演出後，獲得空前迴響。9月16日至9月18日3天的演出和展示除了讓苗栗觀眾近距離欣賞《雨馬》的英姿以及演員肢體動作，也希望藉由精華版演出，向所有的孩子們，傳達關懷與祝福，願全世界的孩子都能和今天在座的客庄學童一樣的健康且快樂的生活。

苗栗縣政府文化觀光局局長 林彥甫表示，《雨馬》擁有高人氣，今日親眼看著雨馬從一旁進入觀眾席，眼睛既會開闔，也會張嘴噴煙伸展馬頭，象徵帶給孩子們光明祝福，現場師生紛紛拿出手機拍照，小孩們則目不轉睛地看著雨馬。感謝客委會安排《雨馬》到苗栗演出，將客語融入戲劇，不但讓兒童從看戲中學習客語，並體會客語發音之美，感到十分欣慰與高興。

紙風車劇團團長任建誠表示，今日無法到場的觀眾，可把握週末兩天六場的演出，免費進場、自由入座，歡迎桃竹苗的大小朋友前來現場觀賞，感受大型雨馬的視覺震撼與劇團的精采演出。除了演出，白天到晚間的靜態「雨馬」展示，形成苗栗客庄美麗的景觀，歡迎大家到苗栗縣竹南國中海口分校預定地打卡拍照，為「雨馬」關注、點讚。