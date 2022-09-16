台中榮總院長陳適安表示，台中榮總將持續發展智慧醫院數位醫療，並成為國內領頭羊，分享發展經驗與其他醫院一同努力。（台中榮總提供／潘虹恩台中報導）

台中榮總入選2023全球智慧醫療評比，名列254名，成為全台唯一入選醫院。（台中榮總提供／潘虹恩台中報導）

日前2023年全球智慧醫院評比（Newsweek World's Best Smart Hospitals 2023）名單出爐，台中榮總成全台唯一入榜醫院，也是兩岸三地唯一上榜的醫院；榮總院長陳適安表示，台中榮總榮譽入選全球智慧醫院評比，除了台中榮總的努力，也代表國內資通訊產業與醫療的成功結合，令人鼓舞。

數位醫療逐漸成為全球醫療的趨勢，而全球智慧醫院評比是由是國際知名媒體《新聞週刊》（Newsweek）與全球重要數據資料庫「Statista」兩大機構合作，在全球28個國家中選出300家領先醫院，成為推動數位醫療發展的動力。

2023年全球智慧醫院評比以2021年8月17日至今年8月17日作為評量區間進行調查；今年評比第1名是美國梅約診所、第2名是美國波士頓馬薩諸塞州綜合醫院、第3名是美國約翰霍普金斯醫院，而首次參與評比的台中榮總，本次名列254名。

陳適安指出，台中榮總在智慧醫院投入相當多資源，也在2015年及2019年都有獲得智慧醫院標章，今年是台中榮總首次參與評比，且5大評比類別皆全數參加，最後成功入選，也展現台中榮總智慧醫院堅強實力。

陳適安表示，隨著資訊科技與醫療的結合，智慧醫院發展不僅是醫療趨勢，更是幫助國民促進健康、增加病患福祉所必備。台中榮總將持續發展智慧醫院數位醫療，並願意成為國內的領頭羊，分享發展經驗與其他醫院一同努力，更加深化智慧醫院的發展。