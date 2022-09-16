在台北生活大不易，不光是房價高漲，就連小套房的租屋也很驚人，日前有網友請益，想知道單身者住一房一廳的房子會不會太浪費，貼文引發熱烈討論，多數人認為，格局至少要兩房一廳，才比較符合現代人的居住需求。

原PO在《PTT八卦板》好奇發問，想知道單身者如果自住一房一廳算不算奢侈，「還是要住鳥籠存錢買房子比較好啊？」希望眾多網友能夠提供建議。

貼文曝光後，多數人認為，獨居一房一廳並不奢侈，認為兩房的格局才是標配，「一人住兩房一廳最剛好」、「至少兩房，不然只能在床上玩手機」、「至少兩房吧，將來老了請看護照顧也要房間」、「我認識的起碼兩房一廳」、「我住兩房一廳」。

但如果能力可及，大部分網友都想要有更多空間，「我住三房兩廳兩衛，舒服」、「三房兩廳，一間雜物間，一間健身間」、「我單身住四房都覺得不夠爽惹」、「最少要三房：寢室、視聽、雜物間」。

過去也有網友詢問「1500萬買台北套房會是首選嗎？」，有過來人表示，套房脫手比較困難，甚至會有賠售風險，建議再小也要買兩房的產品，室內坪數至少要超過12坪，保值性較佳。