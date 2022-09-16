新北市消防局本月13日成功挽救土城運動中心突失去生命徵象球友，14日又成功挽救板橋區新北市婦女及中高齡者續航中心失去生命徵象員工，今（16）日板橋莒光分隊執行民眾報案板橋區莊敬路無生命徵象救護案件，經過消防救護人員迅速到場急救及電擊後成功挽回民眾生命，是4天內成功挽救第3位民眾寶貴生命。

今日9時許消防局接獲民眾報案，板橋區莊敬路上彩券行急病救護，到場後發現患者倒於地上，經評估患者呈現瀕死呼吸，同仁確認無脈搏後，同時派行動急診室MER支援增加兩名救護人員至現場處置，並利用MER頭盔將即時影像回傳在線醫療指導醫師，進行線上指導並立即給予CPR及高階生理監視器評估心率，心率為無脈搏心率，經救護人員CPR，4分鐘後患者恢復自主呼吸，並於送醫過程中恢復意識可對話，患者目前於雙和醫院急診室觀察中。

新北市消防局長黃德清表示，新北市消防局於2012年率先全國發展行動急診室（MER），並在2019年建置動態智慧雲端動態救護系統（EPCR），透過行動載具記錄病患資料傳輸雲端，快速彙整傷病患資料，供救護端及醫院端掌握救護情況。新北市OHCA患者康復出院率自2010年3.1％起逐年成長最高達10.71％，迄今已累計成功救回2013人。消防局將持續重視及訓練救護人員救護技能、提升OHCA康復出院率、並推廣全民CPR，確保民眾生命可以及時得到專業救援，來建構新北安全城市。