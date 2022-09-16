炎亞綸最近工作十分忙碌，既要拍戲、錄製個人專輯，還得籌備11月底的演唱會，多管齊下忙翻天，昨日炎亞綸受邀出席萬寶龍（Montblanc）位於信義區香堤大道的「On The Move」主題快閃店開幕活動，笑稱自己真的是「On The Move」的實踐者，身體動、腦筋也動不停，就連經營社群也是到處留言，對政治、時事都勇於發表意見，不願被框架約束。

炎亞綸為萬寶龍快閃店開幕剪綵，佩戴1858系列GMT日期顯示自動腕表、斜背風尚3.0系列信封包。（粘耿豪攝）

萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕表，鋼帶款，11萬9300元。（Montblanc提供）

「我一直是個框架外的人！」炎亞綸笑說，最近他在新曲《Everything is wrong》MV中幾乎全裸入鏡，挑戰人生中的最大尺度，導演開拍前並未告知，只叮嚀他這幾天少吃一點，沒想到一進棚就要他寬衣解帶，儘管震驚，但覺得也沒什麼不好，就拍了，「我和萬寶龍一樣沒有框架、勇於挑戰，也算是一種人生解鎖！」

萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕表，橡膠表帶款，11萬2400元。（Montblanc提供）

炎亞綸昨日身穿一襲全黑麂皮秋裝，搭配1858系列GMT日期顯示自動腕表、風尚3.0系列迷你信封包，趁著為新店開幕剪綵，不時在店內試拎由萬寶龍新任創意總監Marco Tomasetta設計多款皮包，也趁空幫父母物色禮物，有可能會挑選Summit 3智能腕表送爸爸，挑選1858系列GMT日期顯示腕表送媽媽。

萬寶龍Summit 3系列智能腕表，4萬3200元。（Montblanc提供）

炎亞綸說，父親不多話，但腕表是父子倆共同的話題，他每回出席活動佩戴新表，父親就會問東問西，似乎是種暗示，因此他只要有空就會幫父親物色合適的腕表，這回也不例外。

萬寶龍「On The Move」主題快閃店即起18日限時登台。（Montblanc提供）

萬寶龍「On The Move」主題快閃店即起18日限時登台。（Montblanc提供）

萬寶龍「On The Move」快閃店位於微風松高店旁，即起營業至18 日止，僅有3天，純白色的行動概念店充滿青春氣息，與萬寶龍專賣店黑色沉穩色調的店裝風格大不相同，店內陳列商品也以年輕人喜愛的腕表、皮件、筆具和3C產品為主，活動期間加入萬寶龍LINE官方帳號，即可在店內免費體驗城市互動時尚攝影棚拍。

萬寶龍風尚3.0系列大型後背包，4萬4100元。（Montblanc提供）

萬寶龍風尚3.0系列迷你信封包，1萬8200元。（Montblanc提供）