據德國《商報》引述消息人士的話說，由於北京與美國和歐盟之間的地緣政治緊張關係持續擴大，德國知名汽車製造商歐寶(Opel)已中止在中國擴廠的計劃。歐寶公司發言人以汽車業當前面臨的多重挑戰為由，證實歐寶確已做出此一決定。

《路透》引述《商報》報導說，歐寶中止擴廠決定除了是地緣政治緊張局勢外，中國大陸嚴格的新冠病毒清零政策讓面臨激烈市場競爭的汽車業更加困難。

報導說，歐寶汽車還有另一項與其他汽車商共同的缺點，該公司缺乏有吸引力的車型來與大陸本土汽車做出區隔，尤其是現在大陸最流行的電動車。

在中國外國品牌汽車最近受到疫情防控與電力供應短缺的嚴重困擾，沃爾沃、豐田和大眾若不是暫停生產，就只能將整個工廠置於完全封閉環境中，這通常仍會影響汽車產量。

研究機構榮鼎集團最近的一份報告顯示，歐洲對中國的投資越來越集中，少數大公司加倍下注，而新的投資則因風險漸增而退縮不前。

歐寶公司表示，「在這種情況下，為避免對公司營運造成太大的衝擊，公司決定擱置進入中國市場的計劃。」