網傳一段疑似校園暴力影片，直指「恆春工商15日放學時爆衝突多人亂鬥」，對此，恆春工商校長蔡俊彥證實影片是由學校學生拍攝。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

網傳一段疑似校園暴力影片，直指「恆春工商15日放學時爆衝突多人亂鬥」，對此，恆春工商校長蔡俊彥證實影片是由學校學生拍攝，但澄清是2名互不認識的新生在打掃時互看不順眼、放學時又碰上才起衝突，將就打架與拍攝影片等行為替學生進行輔導。

網傳影片「恆春工商15日放學時爆衝突多人亂鬥」畫面驚人，除見一群學生互毆外，一旁還有人在叫囂、看熱鬧，對此，蔡俊彥證實15日下午確實發生學生相互挑釁、打架事件，但並非影片所見那般誇張。

蔡俊彥指出，15日下午3點多正值打掃時間，2名互不認識的高一新生在倒垃圾時，因互看不順眼而互相挑釁，但當下並沒有動手，直到下午4點多放學時，雙方又遇上才擦槍走火，當時雙方都有朋友在旁邊，大家見狀後急忙勸架。

「打架的少，勸架的多。」蔡俊彥強調，學生們見到雙方打起來時都趕緊勸架，實際上有動手的只有4、5人，有學生因而流鼻血，老師得知後都有馬上處理，之後會依校規進行處置，但仍以規勸為主，尤其針對打架與拍攝影片等行為學生進行輔導。

蔡俊彥說，其實這件事情也是個社會教育，以拍攝影片來說，學生拍攝影片的當下只是拍到片面的狀況，並不了解整體事實，但片面效應的延燒會引起恐慌、偏頗，希望能藉由該起事件讓學生學習到正確的應對方式。