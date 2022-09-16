財團法人周大觀文教基金會16日到彰化縣政府咖啡藝廊頒發「抗癌圓夢助學金」，鼓舞熱愛生命。（吳敏菁攝）

彰化縣大村國中一年級黃洺宏去年底被診斷出腦癌，勇敢接受各種療程；大同國中陳妍勻也罹患腦癌，在醫院歷經3次開腦手術，因放療、化療造成腦細胞腫脹、腦壓過高，還在與死神拔河，財團法人周大觀文教基金會16日頒發「抗癌圓夢助學金」，鼓舞熱愛生命。

黃洺宏小小年紀罹患腦癌，在學校的鼓勵下，在兒癌病房吹奏直笛，讓他成為直笛小勇士，為白色兒癌病房，再奏希望樂章，溫暖每位病患，他說，感謝父母不離不棄照顧、鼓勵，會繼續努力、勇敢，也感謝周大觀文教基金會的愛心幫忙。

陳妍勻一直品學兼優，卻罹患腦癌，目前住進加護病房觀察中，大同國中校長謝國士代表說，活著，真的就是勝利，學校成立加油集氣站為她加油打氣，感謝周大觀文教基金會及各界善心人士的集氣禱告，希望奇蹟再現。

財團法人周大觀文教基金會創辦人周進華表示，兒童癌症發生，第一名是血癌，第二名是腦癌，第一線工作感受最深的是希望不要有癌症病童孤獨面對癌症，提供金額少，1人2萬元，但是25年以來累積2億6000萬，期待幫助更多孩童。

出席還有獲得2022年周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」的彰化人「拐杖牙醫」林易超醫師，積極參與海外義診，更是第一位在花東推動到宅醫療的牙醫，每次到宅服務，就必須背負40公斤設備，是林醫師的甜蜜「負擔」，他守護偏鄉醫療，著作《從後山走向世界》，號召更多年輕醫師。

彰化縣副縣長林田富表示，財團法人周大觀文教基金會設置「抗癌圓夢助學金」，從1997至2022年，25年來力挺1萬3369位罹癌學生戰勝死神，孩子罹癌對家庭是很大衝擊，抗癌勇士激勵很多人，這兩年受疫情影響，捐款大幅減少，藉這個機會呼籲多多給予支持。