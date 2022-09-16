蘋果劇團與透南風教育基金會將於17日陸續在高雄市合辦多場親子園遊會。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

蘋果劇團與透南風教育基金會將於17日陸續在高雄市合辦多場親子園遊會，除了有戲劇演出外，也有精采的小丑氣球秀及闖關遊戲，盼能透過有趣的劇團演出，提供一場場特別的藝文饗宴，讓小朋友理解高雄的蛻變及成長的寓意。

國內知名蘋果劇團將在活動中帶來品格教養劇《愛道歉的小狐狸》，劇中描述住在動物森林的小狐狸總是闖禍，卻只是把「對不起」3個字掛在嘴邊，接著立刻又再闖禍，導致動物們禁止小狐狸參加森林裡的任何活動，究竟小狐狸最終能否和森林裡的動物們好好相處？蘋果劇團邀請大家到場一探究竟。

除了戲劇演出外，演出中也有精采的小丑氣球秀及有趣的闖關遊戲，小朋友可以透過遊戲認識高雄，更有機會獲得精美小禮品，部分場次也特別精心安排美食攤車及飲食區，讓小朋友在玩樂之餘也可以享用美味的小點心。

蘋果劇團表示，親子園遊會將持續從9月17日至10月29日止，每周末下午2時30分陸續於高雄多個行政區熱鬧舉行。歡迎爸媽大手拉小手，帶著小朋友共襄盛舉，此次活動也邀請到高市議員簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲，以及邁盟市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘共同舉辦。