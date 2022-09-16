台北地方法院法官陳伯均11日登山失聯後，14日被發現遺體，台北地院表示，陳10月2日上午10點30分在台北市二殯舉行家、公祭，也請各界給予家屬平靜、溫暖空間處理後續事宜，一起祝願陳伯均法官臨終無礙，離苦得樂，逝者安息，生者平安。
47歲的陳伯均偕同妻子及18歲女兒、11歲兒子共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山。4人從池有山下山時，在3.5公里處路口迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯；妻兒3人報案後，12日先行被護送下山。
台北地方法院法官陳伯均11日登山失聯後，14日被發現遺體，台北地院表示，陳10月2日上午10點30分在台北市二殯舉行家、公祭，也請各界給予家屬平靜、溫暖空間處理後續事宜，一起祝願陳伯均法官臨終無礙，離苦得樂，逝者安息，生者平安。
47歲的陳伯均偕同妻子及18歲女兒、11歲兒子共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山。4人從池有山下山時，在3.5公里處路口迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯；妻兒3人報案後，12日先行被護送下山。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。