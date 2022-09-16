台北地方法院法官陳伯均11日登山失聯後，14日被發現遺體，台北地院表示，陳10月2日上午10點30分在台北市二殯舉行家、公祭，也請各界給予家屬平靜、溫暖空間處理後續事宜，一起祝願陳伯均法官臨終無礙，離苦得樂，逝者安息，生者平安。

47歲的陳伯均偕同妻子及18歲女兒、11歲兒子共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山。4人從池有山下山時，在3.5公里處路口迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯；妻兒3人報案後，12日先行被護送下山。