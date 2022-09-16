上網參加沛綠雅風格調飲挑戰 ，ipad Air、沛綠雅Mini冰箱有機會帶回家。（沛綠雅提供）

法國知名「水中香檳」沛綠雅氣泡天然礦泉水推出「沛綠雅風格調飲挑戰」，號召飲料控參加一場繽紛鮮活的氣泡飲嘉年華，消費者只要使用「沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水」，搭配台灣特產水果自製氣泡鮮果特調參賽，上網秀出個人品飲態度，前三名可將Apple ipad Air、 Marshall Acton II 藍芽喇叭、沛綠雅品牌Mini冰箱等限量大獎抱回家。

即起至11月30日止，消費者只要使用「沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水」草莓、水蜜桃、鳳梨、生薑萊姆及檸檬等任一風味，搭配台灣特產的西瓜、芒果、鳳梨、百香果及紅龍果等水果，參考官網影片製作創意特調，上傳照片或Reels影片到個人IG，將帳號及貼文設為公開，並tag @perrier_tw及標註＃沛綠雅perrier風格調飲挑戰、再上傳調飲照片到活動網站即可完成挑戰、參加抽獎，得獎名單將於12月23日公布於活動網站。

不會製作調飲的民眾也別擔心，即起至12月15日止於活動官網票選心中最愛風格調飲，即可參加「投票好禮二重抽」，中獎名單將於12月23日公布，獎品包括苗栗泰安觀止雙人住宿券、沛綠雅品牌Mini冰箱、沛綠雅氣泡天然礦泉水、沛綠雅獨家水果風味水禮盒附村上隆聯名帆布袋等豐富獎項。

同時間，於指定通路購買沛綠雅「水果風味氣泡水」任3件(含)以上之實體或電子發票，至活動官網登錄發票號碼，即可參加「加碼三重抽、月月抽好禮」，中獎名單分別於10月17日、11月15日、12月15日公布於活動網站，Marshall 藍芽音響、Airpods藍芽耳機、沛綠雅品牌Mini冰箱等有機會帶回家。飲酒過量有害健康。

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