台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（16日）在士林區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以20票領先，陳時中則以15票居次，黃珊珊12票排第三。

桃園孫先生16日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，選在士林區進行，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，詢問民眾「台北市長會投誰？」結果，蔣萬安以20票領先，陳時中則以15票居次，黃珊珊12票居第三。

選擇蔣萬安的民眾表示，「年輕、很棒」、「專業、清新、清廉」、 「比陳時中好很多」、 「年輕有魄力」 。

選擇黃珊珊的民眾認為，「她有一些市政背景，上手比較快」、「不會有兩黨在那邊吵來吵去的情形」、「我覺得她做事有魄力」 、「會做事」。

選擇陳時中的民眾表示，「實在做事」、「經驗跟誠懇」、「講話很沉穩，有政策」。