蔡英文總統已指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷代表台灣出席日本前首相安倍晉三的國葬。對此，中國外交部發言人毛寧今表示，中方敦促日方恪守中日四個政治原則和此前所作嚴肅政治承諾，嚴格按照一中原則處理相關事宜，不要為台獨分子借機搞政治操弄提供任何舞台和機會。至於日方邀請中方出席安倍國葬事宜，中日就此有溝通，目前還沒有可以提供的訊息。

此外，禁止化學武器組織總幹事阿里亞斯等10多國常駐禁化武組織使節，透過視訊聽取中日雙方負責人介紹的二戰日軍遺留化武情況和銷毀進展，代表團認為，應該高度重視日軍遺化武問題，盡早徹底完成銷毀，消除對中國的危害。

毛寧說，日遺化武銷毀進程嚴重滯後，銷毀計劃已多次逾期。希望日方認真對待中方嚴重關切和國際社會強烈呼聲，拿出盡國際義務的政治意願、贖歷史罪責的政治勇氣，切實加大投入，盡早乾淨徹底消除日遺化武毒害，還中國人民一片淨土。