環保永續議題正夯，運動品牌ASICS為減少二氧化碳排放，使用更少的資源，達到高效、潔淨的方式生產，提高使用年期的產品，從生產到銷售的過程中不斷降低碳排放量，並兼顧產品創新及環境保護，推出獨步全球最低碳排放量僅1.95KG的GEL-LYTE III CM 1.95，再次宣示於2050年達到淨零排放目標的決心。

GEL-LYTE III CM 1.95是ASICS從2010年開始與麻省理工學院(MIT)合作，超過10年的研究成果，發現測量產品生命週期更好的方式。過程中不斷微調，從材料、生產、運輸到使用的四大過程減少碳排放，ASICS研發全新材質負碳排泡棉中底，從甘蔗提煉出的有機聚合物，提供優質舒適度並兼具環保；另一個重點設計在鞋面和鞋墊材質，採用回收聚酯纖維，並以無水染色布料技術，整個生產過程使用更少的材料與100％可再生能源，並朝向2030年全數使用回收聚酯纖維的目標邁進。

ASICS執行長廣田康人表示：「ASICS相信運動與心靈健康之間的強大連結，並致力於推動品牌永續的發展，同時確保後代子孫們能夠將運動所帶來的正面影響力延續。而GEL-LYTE III CM 1.95正是實現淨零排放這條路上的重要里程碑，希望可以帶動運動產業正向改變。」