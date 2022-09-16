蔡英文總統今接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈菁絲，總統致詞時表示，哈菁絲大使來到台灣，已經超過14年的時間，不只對台灣非常熟悉，也是現任各國駐台官員中任期最長的使節，聽到哈菁絲大使即將離任的消息，感到十分的依依不捨。

總統提到，長時間以來，哈菁絲積極深化台克兩國間的夥伴關係，讓台灣和聖克里斯多福及尼維斯聯邦，建立堅定穩固的情誼。

總統指出，哈菁絲擔任外交使節團團長期間，積極舉辦許多活動。包括和澳洲駐台露珍怡代表共同舉辦婦女節午宴，也在今年外交部舉辦的「女力之夜」活動上致詞，十分精彩，讓她印象非常深刻。

總統認為，相信哈菁絲的參政典範，能夠激勵更多女性共同參與公共事務。此外，哈菁絲大使，也深入參與許多台灣在地的活動，包括在「中華職棒聯盟」擔任開球嘉賓等，相信這些活動，都為台克兩國人民帶來更深入的交流機會。

總統感謝哈菁絲和聖克里斯多福及尼維斯聯邦，多年來在國際場合積極捍衛台灣的地位和權利，尤其面對威權勢力不當的挑釁，民主國家間更需要展現強大的團結力量。

總統表示，未來在哈菁絲奠定的穩固基礎之上，台灣和聖克里斯多福及尼維斯，一定會秉持互惠互利的精神，繼續深化合作，為兩國人民尋求更大的福利。

總統說，來到台灣這麼長的時間，相信台灣已經成為哈菁絲另一個故鄉，祝福返國後一切順利。哈菁絲大使永遠是台灣最好的朋友，歡迎隨時回來台灣。

哈菁絲大使致詞時表示，從克國獨立以來，台灣一直都在身邊，是一個有意願、有能力提供幫助的夥伴，是他們的好朋友。往後如有任何能幫上忙的，只要是台灣在乎的、或是有利於兩國核心價值，他們都很願意幫忙。

哈菁絲表示，台克兩國共享民主、法治及尊重每個人的尊嚴的信念，不分性別，這些信念都是堅實友誼的基礎，也期盼在她離任後，兩國之間的友誼及共享的價值能夠持續繁榮下去。