今（16）日是國際臭氧層日全球減碳議題，超商也公布環保作法。7-11門市自2017年起採用ISO 14064-1溫室氣體盤查，2021年共盤查包含總部大樓、門市合計6522個據點，溫室氣體盤查邊界涵蓋率達99.41％，且通過第三方查證，透過盤查、管理進而設定2025年減量7％目標。

7-11也積極拓展電動汽機車充換電服務，攜手各大領導品牌拓展服務據點，包含Gogoro Network、光陽集團Ionex、台泥儲能、華城電能、創玖科技等，累計服務據點數突破200站，預估今年服務人次將超過450萬，較去年成長30％。未來將持續依消費需求、找尋適合商圈拓展據點，更計畫結合OPEN POINT生態圈、打造便捷的數位節能生活圈。

為進一步擴大電動車商機，首度攜手機車大廠KYMCO推出指定電動機車預購服務，自19日起至門市購買Ionex指定電動機車，即享最高現省8000元、購車贈CITY CAFE等好禮，搭配政府汰舊換新補助方案，最低38500元即可入手，邀請民眾具體實踐永續理念。