高檢察署檢察總長邢泰釗與經濟刑法學會今天共同舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」(最高檢提供)

高檢察署檢察總長邢泰釗與經濟刑法學會今天共同舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」(最高檢提供)

有鑑於股市炒作案件獲利龐大，但因司法實務計算犯罪所得未能一致，導致股市作手與共犯，利用大量人頭帳戶，操作股價獲取暴利，逍遙法外。為此，最高檢察署檢察總長邢泰釗與經濟刑法學會今天共同舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，會中高院法官紀凱峰建議對被告採取「分戶逐日」之計算方式，才能釐清犯罪所得，沒收充公，獲得不少與會人士認同。北檢檢察官林達則以各級法院計算標準不一，建議檢察總長基於檢察一體，訂出統一追訴標準。

最高檢表示，有鑑於在股市操縱股價，獲利龐大，而司法實務上對炒股所得計算方法，對行為人刑責認定、可沒收金額，乃至國家金融交易秩序維護，均影響深遠。為此，最高檢與社團法人經濟刑法學會在今天共同舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，邀集包括法律、會計系教授、台灣高等法院、台北地院法官、台北地檢署、台灣高檢署、最高檢察署檢察官共30人與會，另有300人參與線上視訊討論。

會中學界、法界人士討論熱烈，報告人、高院法官紀凱峰指出，現行法院傳統實務對操縱股價之犯罪所得計算，向來是將不同帳戶統合為一且未逐日審認，此種只看頭、尾而不管中間操作之算法，最終竟常推導出「操作數十億資金、淨所得數億元、但犯罪所得為零」的荒謬現象，從而無法沒收的不合理結果。

紀凱峰舉例，實務上曾發生犯罪所得依傳統計算法虧損1054萬餘元，但實際上大賺5.2億元，這些不法犯罪所得均逃過法律制裁。他主張應改採「分戶、逐日」之計算方式，才能真正釐清犯罪所得，並由法院裁判加以沒收，實現司法正義。

研討會主持人、台灣大學教授林鈺雄表示紀凱峰提出的實務問題非常重要，應該具體的檢視目前所有偵審中的案件有沒有籠統概算導致錯誤估算，甚至故意算成虧損的結果。目前含糊籠統的算法嚴重低估炒股犯罪人的不法利得，不但無法正確體現立法者要加重處罰嚴重炒股犯罪的本意，更導致炒股犯罪人繼續保有巨額犯罪所得的不公平結果。

與談人、東吳大學會計系教授李坤璋則表示，在電腦計算昌盛的今天，司法實務竟然是將所有炒股帳戶籠統概算來判決，非常驚訝，對會計人而言，不可想像；台北地院法官吳承學更以會計學及數學公式推導計算，證明紀凱峰法官提出的算法正確，具有合理性。

另清華大學教授連孟琦、銘傳大學教授許絲捷更引據德國聯邦最高法院判決，指出炒股投入成本不應該扣除，應依刑法沒收規定加以沒收。

台北地檢署檢察官林達則建議檢察總長基於檢察一體統一追訴標準，在當前各級法院標準不一，甚至自行估算的亂像，地檢署和高檢署應該針對目前案件加以調整統一，據以起訴或提起上訴。