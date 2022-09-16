波音高層周四（15日）透露，美中政治緊張局勢，阻礙了飛機交付，加上手頭很緊，波音將轉售部份為中國大陸客戶製造的737 MAX，同時對近期恢復向大陸客戶交機感到悲觀。波音目前約有50億美元（約1500億台幣）的現金流被綁在原計畫交付給大陸客戶的140架MAX客機上。
綜合外媒報導，波音執行長Dave Calhoun表示，大陸是重要市場，但在一、二年內無法向對方出售新機，因此做出轉售決定。他強調，市場需求並沒有放緩，依然相當強勁。
波音財務長Brian West也說明，這批客機延後交機時間已經很久，不能無限期等待，所以將開始轉賣部分飛機。
報導指出，波音希望藉此減少庫存，有助於緩解該公司的負債問題。波音目前約有50億美元的現金流被綁在原計畫交付給大陸客戶的140架MAX客機上。
分析師指出，此舉將不利於波音在大陸業務發展，或導致在大陸市場長期輸給其競爭對手空巴。
波音7月曾表示，大約有290架飛機尚未交付，其中有一半是專為中國大陸客戶製造。大陸曾是波音737 MAX飛機的最大市場。
2018年10月和2019年3月，波音737 MAX 型客機半年內發生兩起空難事故。在全球停飛了近兩年，於2020年11月通過美國復飛許可，但大陸目前仍未批准復飛。或受此影響，波音自2019年起，沒有向大陸客戶交付過737 MAX。
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