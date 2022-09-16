《女王的綠世界》訴說著伊莉莎白二世推動「女王林冠計畫」的過程。（國家地理提供）

英國女王伊莉莎白二世日前過世，享耆壽96歲，女王繼位至今超過70年，是英國史上在位時間最長的君主，為紀念這位一代偉人，國家地理頻道特別推出「永遠的伊莉莎白女王二世」特輯，《伊莉莎白女王二世》透過珍貴的歷史畫面與首次曝光採訪片段回顧女王的一生；《女王的綠世界》中，當時90歲高齡的女王親力親為推動「女王林冠計畫」，不只王室成員跟隨腳步，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）也親赴非洲，用行動支持女王愛好大自然為地球環保設想的長遠計畫。

《伊莉莎白女王二世》從1952年1月31日開始，當時女王還是伊莉莎白公主，年僅25歲的她與夫婿菲利普親王進行為期半年的出訪行程，到加冕即位成為女王，還有與菲利普親王從認識、21歲訂婚、成婚、生子過程，以及王室眾多成員的八卦誹聞、威爾斯王妃黛安娜車禍過世等事件，講述英國女王伊莉莎白二世的一生，全片有著許多珍貴歷史畫面及照片，再以皇室成員、王室傳記作家、女王牧師、王室歷史學家、菲利普親王親友、王室記者與國會議員等人採訪為佐，更有許多首次曝光的訪談片段，在女王過世後更令人值得一看，將於明（17日）晚上8點播出。

《女王的綠世界》訴說著鮮少人知英國女王伊莉莎白二世熱愛樹木，她在位70年間在世界各地種下成千上萬株樹木，並為皇家子嗣在白金漢宮種下許多樹木，更出自於對大自然的熱愛，進而推動「女王林冠計畫」，當時已經90歲高齡的她仍夢想建立全球網絡來保育森林，不只呼籲英國人加入，更親力親為鼓勵許多大英國協領袖加入計畫，為地球種植更多樹木與培植森林。為此威廉王子、哈利王子等皇室成員追隨女王腳步一起參與，更代表女王到各國家親自推動計畫進行，哈利王子笑說：「我想我種植了近半世紀分量的樹，但是女王種了上千年分量的樹」。

安潔莉娜裘莉也參與了計畫，帶著家人跑遍大英國協各國，更遠至非洲親自種樹，裘莉說：「她（女王）是位很討人喜愛的女士，非常關注未來，並且希望你的孫兒和她的孫兒能夠到處跑享受大自然，她認為這點很重要，所以我很支持她」。片中在英國女王伊莉莎白二世引領下，大衛阿滕伯勒爵士述說著白金漢宮裡樹木歷史與由來，首先映入眼簾的是由女王曾曾曾祖父母維多利亞女王與亞伯特親王所種植的英國梧桐，女王也一一介紹為皇室成員種下的家庭樹，從現在的查爾斯三世國王，到安妮公主、安德魯和愛德華王子等，女王不只如數家珍，對於白金漢宮花園裡共1千4百多株樹木也相當自豪，整個過程女王的言談格外自然輕鬆，也看得出她對樹木的真心喜愛，將於18日晚間8點播出。