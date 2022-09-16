對於近日傳出林智堅將於明（17）日現身百工百業造勢活動，資深媒體人黃揚明今強調，如果林智堅真的現身幫沈慧虹站台，余正煌不會冷冰冰看著林智堅輔選，接下來會有一些法律動作，也不排除向林智堅正式提出告訴！也就是，林智堅出來的時候，就是余正煌相關法律程序啟動的時候！

九合一選戰新竹市長藍綠白「三腳督」，選情緊繃，民進黨立法院黨團總召柯建銘11日曾稱林智堅在這一次選戰中絕不會缺席，會和參選人沈慧虹並肩而戰，近日又傳出林智堅將於明（17）日現身百工百業造勢活動。

資深媒體人黃揚明今（16）日在《新聞大白話》表示，前新竹市長林智堅論文案還沒結束，如果明天（17）日林智堅真的現身幫沈慧虹站台，余正煌不會冷冰冰看著林智堅輔選，接下來會有一些法律動作。

黃揚明強調，因為林智堅提了訴願，余正煌的律師正在研究，以「利害關係人」的身分參與林智堅向教育部提出的訴願程序，另外余正煌也不排除向林智堅正式提出告訴！所以，林智堅出來的時候，就是余正煌相關法律程序啟動的時候！

針對林智堅「復出」傳言一事，民進黨新竹市長候選人沈慧虹15日說，林智堅一直都在，也已回到新竹輔選很久，市民也都很期待林智堅出面輔選。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今(16日)在廣播節目也說，「林智堅回來到底是好是壞？」新竹市民最想問的還是棒球場誰要負責？