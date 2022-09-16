哈利、梅根這對夫妻10日在溫莎城堡外意外受到民眾熱情對待，尤其是當天一位14歲少女扎克（Amelka Zak），主動獻給梅根愛的抱抱。對此，王室專家肖恩(Neil Sean)評論，得到認可的她可能有意回歸英國。

王室專家肖恩(Neil Sean)評論，得到認可的梅根可能有意回歸英國。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導幾天前，王室F4睽違6個月終於合體現身溫莎城堡，威爾斯親王遞出橄欖枝，邀請弟弟哈利與梅根加入行程，脫英夫妻先前走到哪被人嫌到哪，這次親自與民眾握手寒暄，踴躍程度竟不輸威廉、凱特。儘管過程還是發生被冰凍的尷尬場面，網路上還充斥許多批評聲浪叫他們滾回美國，但現場這名14歲少女扎克（Amelka Zak）的擁抱似乎徹底擊潰梅根的鋼鐵心。

A 14-year-old was able to hug Meghan Markle, and said she did it to show her that "she's welcome here" pic.twitter.com/2untm4UIYu — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 10, 2022

另據《每日鏡報》(The Mirror)的報導指出，這一小舉動在王室專家肖恩(Neil Sean)的觀點裡卻意義非凡，愛的抱抱前梅根把手搭在少女的肩上，小聊一會兒，感覺像是在互相安慰。他表示，大眾的反應震撼了王室，梅根感受到了認可，英國人確實還喜歡她，「這將鼓勵梅根在某個時間返回英國，她已經準備好與大家見面了。」