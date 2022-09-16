大內區公所將10月1日辦理雪花祭音樂會，其中野餐派對在線上報名當天就已額滿。（大內區公所提供／李俊淇台南傳真）

每逢秋天，台南大內區曾文溪畔甜根子草花海吸引無數遊客拍照，區公所為了行銷在地美景，近年辦理大內雪花祭系列活動頗受好評，去年因疫情而改辦其相關活動，2022大內雪花祭-甜根子草市集音樂會將在10月1日下午1時30分將重新在曾文溪畔登場，其中野餐派對更是在線上報名首日就額滿，可見其受歡迎的程度。

甜根子草花期從9月至11月都可以看見，而在早期農村常用花穗綁成掃把來做使用，甜根子草更是早期小朋友童年時野生的零嘴，花開時帶有農村氣息。而台南除了曾文溪畔外，後壁區台1省道八掌溪畔、84號快速道路官田西庄河堤内，也有大片的甜根子草。

大內區長李義隆表示，2022大內雪花祭音樂會活動將在橋曾文溪畔堤防道路登場，除了可以觀賞雪花外，並安排樂團演奏及表演秀，另也結合在地農特產與文創市集，民眾除了可在現場領取免費鮮果冰淇淋，還可手作甜根子草DIY體驗，另外特別還準備闖關遊戲，完成闖關即可獲得精美小禮物。

大內區公所表示，賞花不忘疫，民眾可前來感受大內這塊土地的溫度，夕陽西下更顯浪漫與愜意，享受大內獨特人文風情。另也提醒民眾，因甜根子草多半生長在河床溪畔，民眾拍照時，務必注意自身安全。