1名網友日前某夾娃娃機店發現Coach紙盒，保夾金額是1980元，他嘗試後僅花260元就夾中紙盒，沒想到打開一看竟是2塊鐵片，讓他超傻眼，認為遭詐欺，事後決定報警，警方則說「報警幹嘛」，要他自己聯絡台主申訴，他則怒批機台上根本沒留電話，最後只能自認倒霉離開。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在某個夾娃娃機內發現裡頭擺著知名品牌Coach的紙盒，機台內部也有放著幾個精品包，殊不知他花了260元夾中盒子後，打開竟是「鐵片2塊」，而且機台的保夾金額是1980元，讓他超級傻眼，而機台上還沒有聯絡方式。

1名網友日前某夾娃娃激發現Coach的紙盒，保夾金額是1980元，他嘗試後僅花260元就夾中紙盒，沒想到打開一看竟是2塊鐵片，讓他超級傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友日前某夾娃娃激發現Coach的紙盒，保夾金額是1980元，他嘗試後僅花260元就夾中紙盒，沒想到打開一看竟是2塊鐵片，讓他超級傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說夾娃娃機台上沒有留下台主的聯絡方式，也沒有註明如何換夾，他事後決定報警，警方竟說「報警幹嘛」，要求原PO自行聯絡台主，原PO說最後只能自認倒霉，事後發文怒批「傻眼，你沒看錯，就是只有兩顆鐵塊，啥都沒有」，還說「保夾1980，技術解260出貨，本來高高興興結果鐵片兩塊」。

其他網友留言「夾起來也不用太開心，我夾過仿的」、「應該已構成詐欺，商品與內容物不符」、「這種感覺就仿的誰會夾」、「超多機台都是詐欺等級的」、「真的直接買也不只1980元啊」、「照片印出來，貼在機台上」、「這算不當得利，可以提告求償」，也有不少網友發現機台的鎖頭疑似有寫電話，紛紛留言提醒原PO。