距離九合一選舉剩下2個多月，民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢晚會16日晚間在豐原登場，以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，晚間7時半，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統預計8時30分抵達現場站台。
蔡其昌第一場造勢晚會選擇從豐原出發，晚會以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，稍早他也陪同蔡英文總統前往大雅永興宮揭匾。
晚會由立委吳思瑤、市議員陳世凱擔任主持人，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統、競選總部主任委員蘇嘉全將領軍力挺蔡其昌，訴求綠營大團結力拚勝選，大批支持者熱情期待。
距離九合一選舉剩下2個多月，民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢晚會16日晚間在豐原登場，以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，晚間7時半，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統預計8時30分抵達現場站台。
蔡其昌第一場造勢晚會選擇從豐原出發，晚會以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，稍早他也陪同蔡英文總統前往大雅永興宮揭匾。
晚會由立委吳思瑤、市議員陳世凱擔任主持人，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統、競選總部主任委員蘇嘉全將領軍力挺蔡其昌，訴求綠營大團結力拚勝選，大批支持者熱情期待。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。