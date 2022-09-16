距離九合一選舉剩下2個多月，民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢晚會16日晚間在豐原登場，以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，晚間7時半，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統預計8時30分抵達現場站台。

蔡其昌第一場造勢晚會選擇從豐原出發，晚會以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，稍早他也陪同蔡英文總統前往大雅永興宮揭匾。

晚會由立委吳思瑤、市議員陳世凱擔任主持人，現場已湧入3000名支持者，蔡英文總統、競選總部主任委員蘇嘉全將領軍力挺蔡其昌，訴求綠營大團結力拚勝選，大批支持者熱情期待。