韓劇《BLIND局中人》描述因懷有冤屈的受害者們，與對於不實的真相睜一隻眼、閉一隻眼的加害者們的故事，並以刑警、法官、法學院學生以及陪審員作為故事中心，找來「2PM」成員玉澤演、河錫辰、「Apink」成員鄭恩地主演，由《隧道》、《Cross》、《VOICE4》導演申勇輝執導，攜手《玉琳的成長日記》、《Andante》編劇權基慶合作。因新冠肺炎疫情影響，記者發佈會為事前錄製，今（16日）線上首度公開。

玉澤演近年戲劇作品不斷，去年在《黑道律師文森佐》首次挑戰瘋狂大反派，雙面演技讓人眼睛為之一亮，此次飾演熱血重案組刑警「柳成俊」，角色個性也略帶瘋癲，非常享受將犯人銬上手銬的快感，預告中更曝光他血流滿面的驚人場面。玉澤演透露，這次動作戲很多，挨打的畫面也很多，因此要常常化血妝，他笑說：「導演非常喜歡，說找來了玉澤演真的很幸福。」

被問到這次與過去飾演的刑警的差異，玉澤演表示：「這次的角色他不只有找出犯人而已，角色內心的變化是這次作品很大的看點，怎麼透過追尋犯人的過程中成長，這是跟其他刑偵劇比較大的差異。」而每換一個角色就會更新IG簡介的玉澤演，也被記者會主持人問到，現在大家都很關心你IG的簡介換了嗎？玉澤演馬上答：「是該換了，馬上就換！大家現在去看應該就已經換了！」引起全場大笑。果然一搜尋就看到玉澤演把IG簡介換成「我是柳成俊」照片也換成角色大頭照。

「腦性男」河錫辰飾演玉澤演的親哥哥，也是個不容許一絲失誤的法官「柳成勳」，河錫辰表示，兄弟倆一個冷、一個熱，2人關係既靠近又遙遠，這條微妙的線怎麼變化也是其中的看點。玉澤演則直呼：「我與河錫辰簡直是理想中的夥伴，劇中我們兄弟倆一個是完美主義的法官哥哥（河錫辰），一個是不被在乎的弟弟，而哥哥像是看害蟲般的藐視弟弟，弟弟對哥哥像看著上帝一般，兩人關係像是水和油混合在一起。」鄭恩地在他們之間扮演潤滑劑的角色，如何讓兄弟倆好好地融合也是一大看點。

鄭恩地飾演被送到少年法庭的問題少女「趙恩琪」，因遇到貴人法官而決心成為奉獻自我的社會工作師。演歌雙棲的她，除了在首部戲劇作品《請回答1997》獲得百想藝術大賞最佳女新人，去年主演《酒鬼都市女人們》也大受好評，鄭恩地談到與《酒鬼都市》中的角色差異，「上一個角色是除了自己認為需要保護的之外都不感興趣，但恩琪則是會不猶豫的跳出來說『我認為的正義不是這樣』。」主持人則提到，如果只看預告，認為鄭恩地的角色很像犯人，鄭恩地馬上笑著附和：「我也覺得！我也常在想我到底是不是犯人呢，到底怎麼回事大家看播出就知道了。」

此外，鄭恩地和玉澤演被問到同為「演技偶像」劇中的默契如何？現場突然一陣沉默，玉澤演馬上打趣說：「妳怎麼不說話！」鄭恩地笑回：「哎唷，因為配合得太好了，在想要怎麼回答啊！」讓全場笑翻。鄭恩地接著表示：「首先到現場時，氣氛時好時壞是很正常的，但玉澤演前輩在現場都能很好地引導大家，讓人沒有負擔，是很優秀的夥伴！」講完還問玉澤演滿意嗎？對方回：「人家是問對戲的默契啦！」鄭恩地秒答：「前輩可以讓我不在意現場氣氛好好地拍攝，這就是很好的默契啦！」

至於戲劇看點，導演申勇輝建議觀眾「要跟著演員的眼神，不要急著下結論」，鄭恩地也贊同：「讓觀眾跟著演員一起找真相，一起抽絲剝繭！」玉澤演認為像看推理小說：「會一直想知道誰是犯人，狂追故事的進度，而不停地反轉就是這部劇的魅力！」河錫辰則認為：「雖然導演說先不要下結論，但我反而覺得先下一個結論，但保持著疑心看劇情變化也相當有趣！」

《BLIND局中人》明（17日）起，每週六、日早上10點在LINE TV、愛奇藝國際站、HamiVideo同步跟播韓國。