桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。民進黨民調，稱鄭運鵬贏張善政1趴或2趴。國民黨桃園市議員參選人凌濤透露，國民黨的內部民調，張善政半個月前領先鄭運鵬5趴，現在領先差距擴大，竟比上一次多3到4個百分點。

主持人16日在《POP搶先爆》節目中提及，民進黨公布的民調，鄭運鵬贏張善政1趴或2趴。有媒體則爆國民黨的內部民調，張善政領先鄭運鵬5趴。凌濤表示，過去傳出張善政領先5趴，是半個月前。他們觀察到，針對宏碁案，以桃園市民的角度，看到過去民進黨對相關案子護航的樣子，如今民進黨在打張善政的過程中，有民眾是同情張善政的。

他也透露，現在民調比上一次多3到4個百分點，也就是說，領先的差距擴大，但即使領先的差距擴大 ，大家還是戰戰兢兢。

主持人問到，《菱傳媒》最新民調，鄭寶清為7.88%，還贏過賴香伶的6.37%。有很多人對賴香伶的評價是好的，她的問題到底出在哪裡？凌濤指出，賴香伶過去曾爆料桃園火車站的冷氣壞掉，後來則提出桃園國民運動中心的設備不好，這些都是桃園實際發生的事並沒有錯，可是賴香伶的聲量真的太低了，他也不知道為什麼。但回頭看桃園的整個政治，組織還是重要的，包括它的宗親票、社團的經營，要跟整個空戰搭配起來，才是有用的。因此即使賴香伶提出了政策，但是民眾黨跟黨主席柯文哲在桃園的基本盤幾乎是0 。

另外，被問到鄭寶清和賴香伶最後會合流嗎？凌濤覺得不會，因為要合流早就合流了。他聽說，鄭寶清在月底要提出自己的競選團隊，他應該會走自己的路，而且他過去對婦女團體和農田水利會的經營，加上老桃園人太了解鄭寶清了，因此，鄭寶清會走自己的路。