擾嚷已久的中國概念股審計底稿審查問題即將見真章，美國證券監管機構將在下周派出檢查人員前往香港，開始審查在美國上市中概股的審計底稿。不過美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，他懷疑中方是否會遵守雙方不久前達成的有關稽核的初步協議。

據《華爾街日報》報導，在美國上市的中國大陸企業是否能繼續在美國證券交易所交易，大約在感恩節之前就能有初步結果。美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）對國會議員們說，美國上市公司會計監管委員會的檢查人員預計將於周五出發前往香港，並開始審查中國公司的審計文件。

詹斯勒表示，審查過程需要8至10周的時間，因此美方可能會在感恩節或 12 月初左右知道中方是否遵守協議。

報導說，根據美中的初步協議，審計檢查將在香港進行，以避免大約200 家在美國上市的陸企被迫下市。

詹斯勒在參議院的聽證會上表示：「還不知道中方是否會遵守協議，很清楚一點的是：底稿不能修改，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）可提取證詞，可與我們分享訊息，他們想要查哪家公司，就查哪家公司。」

依美國的法令規定，若陸企未遵守審計法規，美方讓中企在美國證交所下市的期限為3年，但近期美國國會議員已提案將時限縮短至2年。

詹斯勒對此表示支持，甚至反問「就算中國監管機關今年允許美方審查，明年他們還會允許嗎？」

上個月美中兩國政府簽署協議時，PCAOB 官員表示，該協議「允許檢查人員全面查閱審計工作底稿、接觸查帳人員及取得其他我們需要的訊息，以檢查和調查我們挑選的任何一家公司，沒有任何遺漏，也不會有例外。」

報導指出，此前中方以國家安全為由，拒絕美國監管機關例行性查閱中企審計底稿，但上個月中國證監會改口，表示稽核底稿通常不會涉及國家機密、個人隱私等敏感訊息。